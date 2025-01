BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Dienstagvormittag auf Höhenflug

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Das Papier von BIGG Digital Assets konnte zuletzt klettern und stieg im BMN-Handel um 5,5 Prozent auf 0,103 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie konnte um 09:13 Uhr im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,5 Prozent auf 0,103 EUR. Kurzfristig markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,103 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,100 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Am 14.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,256 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 147,582 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,078 EUR am 09.09.2024. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 32,056 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte BIGG Digital Assets am 29.11.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,02 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2,13 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,44 Mio. CAD umgesetzt.

Am 05.05.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von BIGG Digital Assets veröffentlicht werden.

Laut Analysten dürfte BIGG Digital Assets im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,050 CAD einfahren.

