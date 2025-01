BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Vormittag im Tiefenrausch

Aktie im Blick

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 5,3 Prozent auf 0,107 EUR abwärts.

Das Papier von BIGG Digital Assets befand sich um 09:19 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 5,3 Prozent auf 0,107 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,107 EUR. Bei 0,107 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.627 BIGG Digital Assets-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 14.02.2024 auf bis zu 0,256 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 140,150 Prozent Plus fehlen der BIGG Digital Assets-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.09.2024 bei 0,078 EUR. Mit einem Kursverlust von 26,548 Prozent würde die BIGG Digital Assets-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 29.11.2024 legte BIGG Digital Assets die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,02 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2,13 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,44 Mio. CAD umgesetzt.

Am 05.05.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie belaufen.

