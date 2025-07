BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets gewinnt am Mittwochmittag

So bewegt sich BIGG Digital Assets

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Zuletzt konnte die Aktie von BIGG Digital Assets zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 1,5 Prozent auf 0,081 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 11:43 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 0,081 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,081 EUR. Bei 0,073 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten BIGG Digital Assets-Aktien beläuft sich auf 590 Stück.

Am 05.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,179 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 119,656 Prozent. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,050 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,575 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie.

BIGG Digital Assets gewährte am 30.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,00 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 87,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,09 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 2,18 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net