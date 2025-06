BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets gibt am Dienstagvormittag ab

So entwickelt sich BIGG Digital Assets

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 0,079 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:14 Uhr in der BMN-Sitzung 2,6 Prozent auf 0,079 EUR. Im Tief verlor die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,077 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,077 EUR.

Bei 0,179 EUR markierte der Titel am 05.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 126,043 Prozent. Bei einem Wert von 0,050 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BIGG Digital Assets-Aktie 58,200 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BIGG Digital Assets veröffentlichte am 30.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,00 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,09 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 87,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BIGG Digital Assets einen Umsatz von 2,18 Mio. CAD eingefahren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net