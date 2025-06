BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Montagvormittag massiv unter Druck

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 8,1 Prozent auf 0,071 EUR ab.

Die BIGG Digital Assets-Aktie gab im BMN-Handel um 09:13 Uhr um 8,1 Prozent auf 0,071 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,068 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,068 EUR.

Am 05.12.2024 markierte das Papier bei 0,179 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 60,403 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,379 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BIGG Digital Assets am 30.05.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,00 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 87,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,09 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,18 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BIGG Digital Assets 2025 einen Verlust in Höhe von -0,030 CAD ausweisen wird.

