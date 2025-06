BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Vormittag in Rot

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 0,077 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 09:13 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 0,077 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,077 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,077 EUR.

Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,179 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 131,907 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,050 EUR ab. Mit Abgaben von 35,149 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

BIGG Digital Assets gewährte am 30.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,00 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,09 Mio. CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,18 Mio. CAD umgesetzt worden waren.

In der BIGG Digital Assets-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,030 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

