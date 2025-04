Bijou Brigitte Aktie News: Hausse bei Bijou Brigitte am Freitagmittag

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Bijou Brigitte-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 6,1 Prozent auf 38,00 EUR.

Die Aktie notierte um 11:35 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 6,1 Prozent auf 38,00 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 38,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,40 EUR. Der Tagesumsatz der Bijou Brigitte-Aktie belief sich zuletzt auf 1.466 Aktien.

Bei 44,70 EUR markierte der Titel am 21.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 17,63 Prozent Plus fehlen der Bijou Brigitte-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.08.2024 bei 31,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Bijou Brigitte-Aktie ist somit 18,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bijou Brigitte ließ sich am 06.11.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bijou Brigitte noch ein Gewinn pro Aktie von 1,36 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 89,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 89,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

