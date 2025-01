Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte tendiert am Dienstagmittag südwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Stuttgart-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 35,65 EUR abwärts.

Um 12:00 Uhr fiel die Bijou Brigitte-Aktie. Im Stuttgart-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 35,65 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Bijou Brigitte-Aktie ging bis auf 35,55 EUR. Mit einem Wert von 35,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 100 Bijou Brigitte-Aktien.

Bei einem Wert von 44,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.05.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 24,96 Prozent könnte die Bijou Brigitte-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,10 EUR am 27.08.2024. Mit Abgaben von 12,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bijou Brigitte am 06.11.2014. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 89,00 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 89,00 Mio. EUR eingefahren.

