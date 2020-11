Virgin Galactic macht mehr Verlust als erwartet - Aktie vorbörslich dennoch fester

Virgin Galactic hat Anlegern am Donnerstagabend einen Blick in die Bücher des dritten Quartals gewährt.

Demnach hat der Raumfahrtkonzern in den vergangenen drei Monaten einen Verlust von 0,34 US-Dollar je Aktie eingefahren. Analysten hatten zuvor ein negatives EPS in Höhe von 0,264 US-Dollar prognostiziert. Im Vorjahreszeitraum belief sich der Verlust je Papier noch auf 0,273 US-Dollar.

Unter dem Strich stieg der Verlust deutlich an und lag bei 77 Millionen US-Dollar nach 63 Millionen Dollar vor Jahresfrist.

Die an der NYSE notierte Virgin Galactic-Aktie notiert am Freitag vorbörslich 4,33 Prozent im Plus bei 20,00 US-Dollar.

