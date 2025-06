Bilaterales Treffen von Trump und Selenskyj bei G7-Gipfel geplant

CALGARY/KANANASKIS (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will sich am Rande des G7-Gipfels in Kanada mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu einem bilateralen Gespräch zusammensetzen. Das bestätigte ein US-Regierungsvertreter vor dem offiziellen Start des Gipfeltreffens in Kananaskis. Selenskyj wird dort am Dienstag als Gast erwartet.

Trump und Selenskyj hatten sich zuletzt Ende April am Rande der Trauerfeier für den verstorbenen Papst Franziskus im Vatikan zu einem Zweier-Gespräch getroffen. Ein Besuch des ukrainischen Präsidenten Ende Februar im Weißen Haus in Washington war in einem Eklat geendet.

Nach seinem Amtsantritt im Januar hatte Trump einen neuen Kurs gegenüber der Ukraine eingeschlagen und die vorherige gewaltige militärische Unterstützung der Amerikaner für Kiew zurückgefahren. Gleichzeitig nahm er direkte Gespräche mit russischen Präsidenten Wladimir Putin auf und holte den Kremlchef damit im Westen aus der Isolation.

Bislang ist es Trump entgegen großspuriger Ankündigungen jedoch nicht gelungen, ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zu vermitteln, geschweige denn eine längere Waffenruhe durchzusetzen. Der Ukraine-Krieg ist ein wichtiges Thema beim G7-Treffen führender demokratischer Wirtschaftsmächte in Kanada./jac/DP/mis