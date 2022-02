4. Quartal: US-Wirtschaft wächst innerhalb der Erwartungen

Wie das Bureau for Economic Analyses in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um annualisiert 7,0 Prozent, nachdem es sich im dritten Quartal um 2,3 Prozent erhöht hatte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten ein Wachstum von 7,0 Prozent prognostiziert, nachdem in erster Veröffentlichung ein Wert von 6,9 Prozent gemeldet worden war.

Der BIP-Deflator, ein gesamtwirtschaftliches Preismaß, stieg um 7,1 (Vorquartal: 6,0) Prozent. Volkswirte hatten eine Bestätigung der in erster Veröffentlichung genannten 6,9 Prozent prognostiziert. Der Preisindex der persönlichen Ausgaben (PCE-Deflator) erhöhte sich um 6,3 (vorläufig: 6,5) Prozent und der Kern-PCE-Deflator um 5,0 (4,9) Prozent. Die Endnachfrage nahm um 2,0 (1,9) Prozent zu und der Privatkonsum um 3,1 (3,3) Prozent.

WASHINGTON (Dow Jones)

Bildquellen: Prixel Creative / Shutterstock.com, MaxFX / Shutterstock.com