Platz 6: ODP

Auch ODP büßte trotz Zukauf einen Platz im Ranking ein. So stockte Einhorn seine Beteiligung um 133.750 Papiere (8,92 Prozent) auf, womit er insgesamt 1.748.100 Aktien am Unternehmen hält. Am 31. Dezember 2023 waren diese 98,42 Millionen US-Dollar wert und machten damit einen Anteil von 4,81 Prozent am Portfolio aus.

Quelle: sec.gov, Bild: Action Sports Photography / Shutterstock.com