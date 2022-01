CHEPLAPHARM-Aktie: IPO-Eisbrecher aus Greifswald

€uro am Sonntag

Aktien in diesem Artikel

von Redaktion €uro am Sonntag

Das Familienunternehmen aus Greifswald will in den nächsten Wochen 750 Millionen Euro mit der Platzierung neuer Aktien einnehmen. Darüber hinaus wollen die Eigentümer, die ­Geschwister Sebastian Braun und Bianca Juha, ­Aktien verkaufen. Der Börsenaspirant will mit dem Erlös aus der Emission den Kauf weiterer Pharmaprodukte finanzieren und einen Teil seiner Schulden von 2,45 Milliarden Euro zurückzahlen.

Es wäre der erste Börsengang in Frankfurt in diesem Jahr. CHEPLAPHARM wirbt bei Investoren mit einem Geschäftsmodell, das auf planbaren Einnahmen aus etablierten Medikamenten basiert, deren Patentschutz abgelaufen ist. Die Medikamente erwirbt die Firma von Pharmariesen wie AstraZeneca, Novartis, Roche und Sanofi.

Für dieses Jahr erwarten Experten einen neuen Schub von Börsengängen. Zu den größten könnten der Autobauer Porsche, der Prothesenhersteller Ottobock und das Stellenanzeigenportal Step­stone gehören.















___________________________________

Bildquellen: Profit_Image / Shutterstock.com