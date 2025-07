BrainChip Aktie News: BrainChip verteuert sich am Donnerstagmittag

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von BrainChip. Die BrainChip-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 0,115 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:54 Uhr wies die BrainChip-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 0,115 EUR nach oben. In der Spitze legte die BrainChip-Aktie bis auf 0,115 EUR zu. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,112 EUR. Bisher wurden via Tradegate 103.582 BrainChip-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,275 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 138,990 Prozent. Am 04.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,085 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,023 Prozent.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte BrainChip am 02.09.2025 vorlegen. Am 01.09.2026 wird BrainChip schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,008 USD je BrainChip-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net