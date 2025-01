BrainChip Aktie News: BrainChip tendiert am Nachmittag südwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BrainChip. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 0,197 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BrainChip-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 16:05 Uhr um 1,6 Prozent auf 0,197 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die BrainChip-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,192 EUR aus. Bei 0,195 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten BrainChip-Aktien beläuft sich auf 74.906 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,320 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.02.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BrainChip-Aktie 62,799 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,090 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 54,198 Prozent Luft nach unten.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 26.02.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 04.03.2026.

Redaktion finanzen.net