BrainChip Aktie News: BrainChip springt am Donnerstagvormittag an

Kurs der BrainChip

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BrainChip. Das Papier von BrainChip konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 7,8 Prozent auf 0,205 EUR.

Um 09:01 Uhr wies die BrainChip-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 7,8 Prozent auf 0,205 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die BrainChip-Aktie bis auf 0,205 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 0,205 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 45.250 BrainChip-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,320 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,250 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,090 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,006 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte BrainChip am 26.02.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der BrainChip-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 04.03.2026.

