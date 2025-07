BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag auf Höhenflug

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von BrainChip. Das Papier von BrainChip legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 6,9 Prozent auf 0,121 EUR.

Das Papier von BrainChip legte um 09:10 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 6,9 Prozent auf 0,121 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BrainChip-Aktie bei 0,121 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,116 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BrainChip-Aktien beläuft sich auf 102.472 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,275 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2025 erreicht. 127,318 Prozent Plus fehlen der BrainChip-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,085 EUR fiel das Papier am 04.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,636 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte BrainChip am 02.09.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 01.09.2026 dürfte BrainChip die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BrainChip einen Verlust von -0,008 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

