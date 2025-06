BrainChip Aktie News: BrainChip präsentiert sich am Mittag fester

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von BrainChip. Zuletzt sprang die BrainChip-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 0,118 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:58 Uhr wies die BrainChip-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 0,118 EUR nach oben. Die BrainChip-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,118 EUR aus. Bei 0,118 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 32.378 BrainChip-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,275 EUR. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 132,712 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 0,085 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 38,824 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 02.09.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können BrainChip-Anleger Experten zufolge am 01.09.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BrainChip einen Verlust von -0,008 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net