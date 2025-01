BrainChip Aktie News: BrainChip bricht am Vormittag ein

Aktienentwicklung

Die Aktie von BrainChip gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BrainChip gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 7,7 Prozent auf 0,206 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:17 Uhr in der Tradegate-Sitzung 7,7 Prozent auf 0,206 EUR. Die BrainChip-Aktie sank bis auf 0,200 EUR. Bei 0,201 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 238.543 BrainChip-Aktien gehandelt.

Am 23.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,320 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 55,442 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.09.2024 bei 0,090 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,268 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 26.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können BrainChip-Anleger Experten zufolge am 04.03.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net