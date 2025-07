MÄRKTE ASIEN/Wenig verändert - Verhaltene Reaktion auf neue US-Zölle

DOW JONES--Eine recht verhaltene Reaktion zeigen die Aktienmärkte in Ostasien und Australien auf die neuesten Zollankündigungen der USA. US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende Zölle in Höhe von 30 Prozent auf Importe aus der EU angekündigt, was deutlich über den Erwartungen liegt. Die EU scheint aber weiterhin auf eine Verhandlungslösung zu setzen, geplante Gegenmaßnahmen wurden bis Anfang August ausgesetzt. Gleichwohl bleibt die Sorge, Trump könnte auch gegen asiatische Länder hohe Zölle verhängen.

Überraschend gute chinesische Handelsdaten sorgen dagegen für leicht positive Vorzeichen an den Aktienmärkten in Shanghai (+0,4 Prozent) und Hongkong (+0,1 Prozent). So legten die Exporte im Juni um 5,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu, während Ökonomen lediglich mit einem Plus von 4,0 Prozent gerechnet hatten. Chinas Importe stiegen im Juni um 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Mai war noch ein Rückgang von 3,4 Prozent zu verzeichnen gewesen. Volkswirte hatten einen Rückgang von 0,5 Prozent prognostiziert.

Chinas Exporte haben im letzten Monat des zweiten Quartals weiterhin Widerstandsfähigkeit gezeigt und damit der Wirtschaft einen willkommenen Schub verliehen, erklärt Zhiwei Zhang von Pinpoint Asset Management. Dennoch sei der Ausblick für das zweite Halbjahr unklar, da die vorgezogenen Exporte schließlich nachlassen würden. Es gebe bereits Forderungen nach neuen fiskalischen Anreizen, um den Schäden entgegenzuwirken, die die US-Zölle der chinesischen Wirtschaft zufügen.

Die Blicke richten sich zudem bereits auf den Beginn der US-Berichtssaison, die am Dienstag mit den Zahlen der US-Banken JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup startet. Es sei das erste Quartal, welches die Auswirkungen der US-Zollpolitik vollständig abbilde, geben Analysten zu Bedenken.

In Tokio zeigt sich der Nikkei-225 wenig verändert und holt damit die Verluste vom Handelsbeginn wieder auf. Der Kospi setzt seine positive Tendenz aus der Vorwoche fort und gewinnt weitere 0,5 Prozent. Bei den zuletzt gut gelaufenen Technologiewerten geht es für das Indexschwergewicht Samsung Electronics um 0,6 Prozent nach unten. Dagegen gewinnen SK Hynix 1,6 Prozent.

In Australien legt der S&P/ASX 200 um 0,1 Prozent zu. Ein uneinheitliches Bild zeigt sich hier bei den Minen-Werten. Während es bei South32 mit einer Wertminderung bei einem Aluminiumschmelzwerk in Mosambik um 5,0 Prozent nach unten geht, legen BHP um 1,2 Prozent zu. Der Konzern hat eine Partnerschaft mit dem chinesischen Batterie-Hersteller Contemporary Amperex Technology bekannt gegeben.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.588,20 +0,1% +5,2% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 39.573,50 +0,0% -0,8% 08:30

Kospi (Seoul) 3.190,96 +0,5% +33,0% 08:30

Schanghai-Comp. 3.525,40 +0,4% +4,7% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.166,03 +0,1% +20,5% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1680 0,1 1,1669 1,1693 +12,9%

EUR/JPY 172,08 0,2 171,76 171,67 +5,7%

EUR/GBP 0,8665 0,2 0,8650 0,8631 +4,7%

GBP/USD 1,3479 -0,1 1,3489 1,3548 +8,1%

USD/JPY 147,33 0,1 147,19 146,81 -6,3%

USD/KRW 1.379,16 0,0 1.379,16 1.375,07 -6,5%

USD/CNY 7,1483 0,0 7,1483 7,1436 -0,8%

USD/CNH 7,1709 -0,0 7,1730 7,1705 -2,2%

USD/HKD 7,8499 0,0 7,8499 7,8499 +1,0%

AUD/USD 0,6564 -0,0 0,6564 0,6584 +6,4%

NZD/USD 0,5985 -0,2 0,5995 0,6019 +7,6%

BTC/USD 121.132,50 2,1 118.639,00 117.651,40 +24,1%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,61 68,45 +0,2% +0,16 -4,5%

Brent/ICE 67,63 67,61 +0,0% +0,02 -5,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.360,62 3.355,82 +0,1% +4,80 +27,9%

Silber 33,37 32,91 +1,4% +0,46 +17,7%

Platin 1.194,30 1.200,42 -0,5% -6,12 +36,8%

Kupfer 5,56 5,56 0% 0,00 +35,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 14, 2025 00:45 ET (04:45 GMT)