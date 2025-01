BrainChip Aktie News: Anleger setzen BrainChip am Dienstagmittag unter Druck

So bewegt sich BrainChip

Die Aktie von BrainChip gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BrainChip-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 9,1 Prozent auf 0,203 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:42 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 9,1 Prozent auf 0,203 EUR. Die Abwärtsbewegung der BrainChip-Aktie ging bis auf 0,200 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,201 EUR. Bisher wurden via Tradegate 370.214 BrainChip-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,320 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BrainChip-Aktie 57,742 Prozent zulegen. Am 05.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,090 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,621 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2025 terminiert. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte BrainChip möglicherweise am 04.03.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net