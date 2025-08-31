DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,63 -1,7%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin95.416 -1,0%Euro1,1664 -0,1%Öl68,24 ±-0,0%Gold3.409 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Inflationsdaten: DAX mit leichten Verlusten erwartet -- China-Börsen im Plus - Abgaben in Japan -- US-Zollfreiheit für Pakete endet -- UniCredit erhöht Beteiligung an Alpha Bank
Top News
Aktien von Alpha Bank und UniCredit im Fokus: UniCredit erhöht Beteiligung an griechischer Alpha Bank Aktien von Alpha Bank und UniCredit im Fokus: UniCredit erhöht Beteiligung an griechischer Alpha Bank
DAX dürfte auch am letzten Handelstag der Woche zum Start leicht nachgeben DAX dürfte auch am letzten Handelstag der Woche zum Start leicht nachgeben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.

Brasilien: Razzia gegen Milliardenbetrug mit gepanschtem Kraftstoff

29.08.25 05:44 Uhr

BRASÍLIA (dpa-AFX) - Eine landesweite Mega-Razzia in Brasilien hat einen milliardenschweren Skandal um gepanschten Kraftstoff und Steuerhinterziehung aufgedeckt. "Die Bevölkerung im ganzen Land erlebte heute die größte Reaktion des brasilianischen Staates auf die organisierte Kriminalität in unserer bisherigen Geschichte", verkündete Präsident Luiz Inácio Lula da Silva über die Plattform X. Justizminister Ricardo Lewandowski sprach von "einer der größten Operationen gegen das organisierte Verbrechen".

Wer­bung

Die Operation "Carbono Oculto" ("Versteckter Kohlenstoff"), an der mehr als 1.400 Beamte in zehn Bundesstaaten beteiligt waren, richtete sich gegen ein kriminelles Netzwerk, das vom Primeiro Comando da Capital (PCC) kontrolliert wird - einer der größten Verbrecherorganisationen in Brasilien, die für Drogenhandel, Geldwäsche und Gewaltkriminalität bekannt ist. Nach Angaben des Finanzministeriums konnten Ermittler nicht nur niedere Befehlsempfänger, sondern auch die Köpfe an der Spitze des Netzwerks überführen.

Mindestens 7,6 Milliarden Reais (etwa 1,2 Milliarden Euro) sollen an Steuern hinterzogen worden sein, wie das Nachrichtenportal "G1" unter Berufung auf die Behörden berichtete. Ermittlern zufolge spielte dabei vor allem die illegale Einfuhr von Methanol eine zentrale Rolle: Das Lösungsmittel wurde demnach auf Umwegen ins Land gebracht und dazu genutzt, Kraftstoff zu strecken.

Mehr als 40 Investmentfonds und mehrere Fintechs dienten laut Polizei dazu, das Vermögen des Netzwerks vor den Behörden zu verbergen. Rund 1.000 Tankstellen waren den Ermittlern zufolge in die Manipulationen und Finanztransaktionen involviert und bewegten zwischen 2020 und 2024 Summen in Höhe von etwa 52 Milliarden Reais (etwa 8,2 Milliarden Euro)./ppz/DP/zb