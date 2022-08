Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE schiebt sich am Mittag vor

Die Brenntag SE-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 68,60 EUR. Die Brenntag SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 69,00 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 68,58 EUR. Bisher wurden via XETRA 63.104 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.09.2021 bei 87,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,51 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.07.2022 Kursverluste bis auf 58,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 17,31 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 92,17 EUR an.

Am 11.05.2022 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,61 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 4.533,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.132,50 EUR erwirtschaftet worden waren, um 44,71 Prozent gesteigert.

Am 10.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Brenntag SE dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 09.08.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 6,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

