Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Montagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 64,82 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte um 15:46 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 64,82 EUR. In der Spitze fiel die Brenntag SE-Aktie bis auf 64,56 EUR. Bei 64,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 62.895 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 01.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,12 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 34,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 64,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 0,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,15 EUR. Im Vorjahr erhielten Brenntag SE-Aktionäre 2,10 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 83,16 EUR.

Brenntag SE veröffentlichte am 14.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,98 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,40 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 4,00 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 11,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 4,53 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 13.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 06.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,25 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

