Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

So bewegt sich Brenntag SE

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Mit einem Wert von 66,66 EUR bewegte sich die Brenntag SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:04 Uhr die Brenntag SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 66,66 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Brenntag SE-Aktie bei 66,66 EUR. Die Brenntag SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 66,50 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,56 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.835 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Bei 87,12 EUR erreichte der Titel am 01.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 64,30 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 3,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,14 EUR, nach 2,10 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,20 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,98 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,40 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 4,00 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 11,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 4,53 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 13.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 06.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 5,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

