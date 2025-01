Brenntag SE Aktie News: Anleger schicken Brenntag SE am Vormittag ins Minus

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 56,38 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die Brenntag SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 56,38 EUR ab. Die Brenntag SE-Aktie sank bis auf 56,38 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,98 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.868 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR an. Mit einem Zuwachs von 54,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 54,20 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,05 EUR. Im Vorjahr erhielten Brenntag SE-Aktionäre 2,10 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 76,70 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 12.11.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,82 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,18 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Brenntag SE im vergangenen Quartal 4,07 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brenntag SE 4,09 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 12.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 11.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2024 4,54 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

