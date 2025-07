Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 56,76 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 2,2 Prozent auf 56,76 EUR nach. Bei 56,56 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 57,82 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 56.983 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 68,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.09.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 21,42 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 51,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 8,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,17 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 68,86 EUR angegeben.

Brenntag SE ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,97 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,07 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,00 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Brenntag SE am 13.08.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,26 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

