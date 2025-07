SPI aktuell: So entwickelt sich der SPI am Donnerstagmittag

SPI-Performance im Fokus

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Donnerstag.

Am Donnerstag geht es im SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,61 Prozent auf 16.705,65 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,126 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,133 Prozent stärker bei 16.626,56 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 16.604,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 16.732,37 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16.626,56 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der SPI bereits um 0,877 Prozent. Der SPI stand noch vor einem Monat, am 17.06.2025, bei 16.606,67 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 17.04.2025, den Stand von 15.705,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 16.355,14 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 7,65 Prozent zu. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17.386,61 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14.361,69 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit SHL Telemedicine (+ 11,18 Prozent auf 1,89 CHF), DocMorris (+ 10,78 Prozent auf 8,53 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 7,87 Prozent auf 51,14 CHF), Idorsia (+ 6,14 Prozent auf 2,42 CHF) und ams-OSRAM (+ 5,64 Prozent auf 12,54 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Curatis (-9,87 Prozent auf 10,05 CHF), DKSH (-5,95 Prozent auf 60,10 CHF), Orior (-5,67 Prozent auf 11,32 CHF), Evolva (-3,52 Prozent auf 1,10 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-2,92 Prozent auf 0,23 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Im SPI sticht die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2.114.120 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 231,793 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Die Relief Therapeutics-Aktie verzeichnet mit 3,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 9,22 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BB Biotech-Aktie an.

