Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 58,14 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 58,14 EUR. Die Brenntag SE-Aktie legte bis auf 58,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 58,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.798 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 04.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 68,92 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 18,54 Prozent wieder erreichen. Bei 51,70 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 11,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Brenntag SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,10 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 62,94 EUR.

Am 14.05.2025 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,93 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,97 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 4,07 Mrd. EUR gegenüber 4,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 13.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte Brenntag SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 4,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

