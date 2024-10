Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag im Minusbereich

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 63,94 EUR nach.

Die Aktie verlor um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 63,94 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Brenntag SE-Aktie bei 63,94 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 64,14 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.151 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 61,38 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 4,00 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,12 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 81,04 EUR.

Brenntag SE gewährte am 13.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,03 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,23 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Brenntag SE am 12.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 12.11.2025.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,63 EUR je Aktie.

