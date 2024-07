Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Brenntag SE im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 63,74 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 63,74 EUR. Bei 64,06 EUR erreichte die Brenntag SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,66 EUR. Zuletzt wechselten 22.743 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 87,12 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.03.2024). 36,68 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 62,42 EUR fiel das Papier am 12.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,14 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 79,70 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,98 EUR. Im letzten Jahr hatte Brenntag SE einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 4,00 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 11,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,53 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.08.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,03 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

