Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag höher

Brenntag SE im Blick

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 64,34 EUR.

Um 09:02 Uhr stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 64,34 EUR. Kurzfristig markierte die Brenntag SE-Aktie bei 64,34 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 63,88 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.084 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,12 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. Am 25.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 61,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,12 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 78,70 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 13.08.2024. Es stand ein EPS von 1,03 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,23 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,18 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,26 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 12.11.2024 erwartet. Am 12.11.2025 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,63 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

JP Morgan Chase & Co.: Underweight für Brenntag SE-Aktie

Börse Frankfurt: DAX beginnt Sitzung mit Gewinnen

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Start im Aufwind