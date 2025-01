Broadway Financial: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Werte in diesem Artikel

Broadway Financial stellte am 27.01.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,290 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 16,0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Broadway Financial 17,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,040 USD gegenüber 0,520 USD im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 63,48 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 52,59 Millionen USD in den Büchern gestanden.

