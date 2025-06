Bund will im 3. Quartal mehr Schulden aufnehmen als geplant

DOW JONES--Der Bund wird mehr Schulden aufnehmen als zunächst geplant. Die Emissionsplanung des Bundes für das dritte Quartal 2025 wird im Lichte der von der Bundesregierung geplanten Sondervermögen gegenüber der im Dezember 2024 veröffentlichten Jahresvorausschau aufgestockt, wie die Bundesfinanzagentur am Dienstag mitteilte. Im dritten Quartal sollen insgesamt 19 Milliarden Euro mehr finanziert werden als zuvor geplant. Die Mittelaufnahme am Kapitalmarkt wird dabei um 15 Milliarden Euro steigen. Am Geldmarkt werden 4 Milliarden Euro zusätzlich aufgenommen.

Die Bundesfinanzagentur betont, dass grundsätzlich Änderungen bei allen Bundeswertpapieren gegenüber den in der Jahresvorausschau genannten Vorhaben möglich seien. Dies gelte je nach Finanzierungsbedarf und Liquiditätslage des Bundes und seiner Sondervermögen und je nach Kapitalmarktsituation. Der Bund halte an seinem bekanntgegebenen Plan aber so weit wie möglich fest, um Investoren eine verlässliche Orientierung zu geben, heißt es weiter.

Für die Emissionen im grünen Segment werden die jeweiligen Bundeswertpapiere sowie deren Begebungsvolumen in der Vorwoche der in der Terminliste genannten Termine veröffentlicht. Die Aktualisierung der Emissionsplanung für das vierte Quartal erfolgt im September 2025.

