JETZT LIVE: Zwischen Rally und Rückschlag - Strategien für Trades mit NVIDIA, Gold & Indizes

Crash oder Cash

Volatile Märkte bringen Nervenkitzel - und enorme Gewinnchancen. Wer sich im aktuellen Börsenumfeld geschickt positioniert, kann vom Auf und Ab der Kurse profitieren. Das bevorstehende Webinar heute Abend um 18 Uhr mit Börsenexperte Hans-Jürgen Haack zeigt, wie Anleger jetzt die richtigen Entscheidungen treffen - mit klarem Fokus auf Chancen in Aktien, Indizes, Währungen, Rohstoffen und Zinsen.

Ob DAX, S&P 500 oder Nasdaq 100 - derzeit gleicht das Geschehen an den Börsen einer Hochgeschwindigkeitsfahrt mit ungewissem Ziel. Doch genau in dieser Unsicherheit liegt die Gelegenheit: Wer jetzt die richtigen Trends erkennt, kann sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite profitieren. Im Webinar heute Abend ab 18 Uhr gibt Hans-Jürgen Haack, eine anerkannte Börsenlegende, konkrete Einblicke in seine aktuelle Marktanalyse und verrät, welche Indizes jetzt besonders spannend sind - und wo sich Einstiegspunkte für smarte Trades auftun.

» Hier anmelden und vom Chaos an den Märkten profitieren!

Dabei bleibt es nicht bei Theorie: Haack geht direkt auf chancenreiche Einzelwerte ein - darunter die Tech-Schwergewichte Tesla, NVIDIA und Alphabet ebenso wie den deutschen Rüstungsstar Rheinmetall. Er erklärt, wie Anleger mit klaren Strategien und technischer Analyse sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse setzen können. Das Webinar heute Abend ab 18 Uhr liefert damit nicht nur Orientierung, sondern auch umsetzbare Ideen für Dein Trading - praxisnah, fundiert und mit dem Know-how eines Profis.

» Sichere Dir schnell einen der begehrten Plätze und profitiere vom Experten-Wissen!

Ergänzt wird der Marktüberblick durch einen Blick auf globale Trends: Was bedeutet die aktuelle Dollar-Stärke für den Devisenhandel? Wie nutzt Du Gold als "Cash-Cow" im Portfolio? Und was steckt hinter den jüngsten Bewegungen bei US-Staatsanleihen? Auch diese Fragen nimmt Haack unter die Lupe - verständlich erklärt und auf konkrete Handelschancen heruntergebrochen. Wer beim nächsten Börsenschwung nicht nur zuschauen, sondern profitieren will, sollte sich dieses Webinar heute Abend ab 18 Uhr nicht entgehen lassen.

Tipp: Verpassen Sie kein Webinar mehr!

Möchten Sie per E-Mail über weitere Webinare auf finanzen.net informiert werden? Dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Webinar-Newsletter an!

Dieses Webinar wird Dir präsentiert von Vontobel.

Dein Experte im Webinar

Hans-Jürgen Haack ist seit über 35 Jahren am Markt, arbeitete nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften 21 Jahre beim Bernecker Verlag und war dort verantwortlich für zwei Derivate-Börsenbriefe. Seit 2011 ist er Autor des täglichen Trading-Börsenbriefs "HAACK-DAILY" sowie dem wöchentlich erscheinenden Investment-Börsenbrief "HAACK-INVEST", die unter dem Dach der Vermögensverwaltung PP-Asset Management erscheinen.