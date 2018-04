Deshalb macht Apple dein iPhone langsamer

Du hast keine Ahnung, warum es kaputt ist. Du gehst nach unten, um zu frühstücken und die Nachrichten zu lesen, aber deine App muss aktualisiert werden, und ... Überraschung! Dein iPhone XIX unterstützt keine Updates mehr. Seufz. Egal. Du willst zur Arbeit mit deinem Tesla, aber er startet nicht. Das Auto ist jetzt zehn Jahre alt und unterstützt keine weiteren Updates. Dies könnte eine Episode von Black Mirror sein (Netflix, wir verkaufen gerne das Drehbuch). Aber diese Realität ist näher, als du vielleicht denkst, dank etwas, das "geplante Obsoleszenz" genannt wird. Was ist geplante Obsoleszenz? Es ist die Art und Weise, wie ein Hersteller absichtlich ein Produkt entwickelt, das sich verschlechtert, sodass Kunden gezwungen werden, in der Zukunft ein neues zu kaufen. Deshalb verlangsamt sich dein iPhone-Akku nach etwa zwei Jahren. Deshalb werden Apple-Geräte bei der Aktualisierung des iOS langsam langsamer. Und warum sie die Kopfhörerbuchsen und CD-Laufwerke entfernen. Wenn Apple-Geräte super einfach zu reparieren wären, würden sie ewig halten und niemand würde ein Upgrade kaufen. Was schlecht für das Geschäft ist. Dies geschieht nicht nur in der Technologie. Das gilt in der Medizin, für Lebensmittel, Mode und sogar für gentechnisch verändertes Saatgut. Wann hat das alles angefangen? Es gab zwei Dinge, die den Beginn dieser Praxis markierten: Das Phoebus-Kartell: In den zwanziger Jahren stellten General Electric, Philips und Osram fest, dass der Absatz von Glühbirnen dramatisch zurückgegangen war (Osram verkaufte 1922 63 Millionen Glühbirnen. Im folgenden Jahr wurde der Absatz halbiert). Die drei Firmen haben sich zusammengetan und die Lebensdauer einer Glühbirne bewusst beschränkt, was die Kunden gezwungen hat, mehr zu kaufen. Die Weltwirtschaftskrise: Die Wirtschaft war am Boden und Unternehmen mussten mehr verkaufen, um nicht pleite zu gehen. Auftritt Bernard London. Er war ein Investor, der einen Bericht mit dem Titel "Die Depression durch geplante Veralterung beenden" veröffentlichte. Er ermutigte Unternehmen, geplante Obsoleszenz zu nutzen, um Kunden dazu zu bringen, mehr Waren zu kaufen. Das Rezept schien zu funktionieren, und Firmen benutzen diesen Trick noch heute. Die Europäische Union ist misstrauisch Laut einer deutschen Studie kostet die geplante Obsoleszenz deutsche Haushalte durchschnittlich 110 Euro pro Person und Monat! Und die EU ist entschlossen, diesem Zustand ein Ende zu setzen. Die EU unterscheidet vier Arten von Überalterung: • Geplant - Wenn ein Produkt schlecht konstruiert ist, so verschlechtert es sich absichtlich und zwingt dich, ein anderes zu kaufen. • Indirekt - Eine Reparatur ist teurer und komplizierter als ein Produkt neu zu kaufen. • Inkompatibilität - Wenn die Updates zu einer schlechteren Funktionsweise des Produkts führen (z. B. wenn du iOS 11 auf einem iPhone 4 installiert hast). • Stil/Design - Wenn Marketing die Leute ermutigt, ein neues Produkt zu kaufen, weil es cooler aussieht. Geplante Obsoleszenz erzeugt Verschwendung, fördert minderwertige Produkte und kostet uns ein Vermögen. Als Ergebnis hat die EU ein europäisches Label eingeführt, das die Haltbarkeit von Produkten bestätigt und Steueranreize für diejenigen bietet, die dauerhafte Produkte herstellen. Werden Unternehmen dafür bestraft? Nun, du hast vielleicht gehört, dass die US-Regierung Apple wegen der Verlangsamung von iPhone-Batterien untersucht. Aber das ist nicht das erste Mal, dass Apple in Schwierigkeiten steckt. Das Unternehmen wurde 2003 vor Gericht gestellt, weil iPod-Batterien nicht so lange hielten wie angekündigt. Apple war gezwungen, die Garantie zu verlängern und die schlechten iPods zu ersetzen oder zu reparieren. Aber wenn es nicht die Akkulaufzeit bei Apple ist, ist es das neue inkompatible iOS. In Frankreich ist die geplante Obsoleszenz bereits ein Verbrechen, das mit einer Freiheitsstrafe und Geldstrafen von bis zu 300.000 Euro geahndet werden kann. Also, stehen wir vor einer Regulierung? Ja. Die Europäische Union greift diese Praktiken an und das könnte große Auswirkungen auf die großen Technologieunternehmen haben (wie Apple, Google, Microsoft usw.). Es gibt natürlich eine Kehrseite. Die geplante Obsoleszenz fördert eine schnellere technologische Entwicklung. Apple entwickelt sich ständig weiter, um neue Produkte anzubieten, die neue Technologien anregen. Es führt auch zu billigeren Produkten, da Unternehmen in kurzer Zeit viel mehr Produkte produzieren. Aber die Fragen bleiben ... Werden die Kunden bei Firmen wie Apple immer wütend, wenn sie ihre Telefone absichtlich langsamer machen? Wird die EU die Praxis beenden? Und können Technologieunternehmen überhaupt ohne geplante Obsoleszenz überleben?

