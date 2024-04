CAC 40-Papier Michelin SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Michelin SA von vor einem Jahr verdient

Langfristige Performance

Vor Jahren Michelin SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Michelin SA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Michelin SA-Anteile 28,15 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Michelin SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,553 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 28.03.2024 126,20 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 35,52 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 26,20 Prozent.

Jüngst verzeichnete Michelin SA eine Marktkapitalisierung von 25,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net