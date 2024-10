CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Bei der CANCOM SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 28,14 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie bewegte sich um 09:00 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 28,14 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bei 28,14 EUR. Im Tief verlor die CANCOM SE-Aktie bis auf 28,14 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 28,14 EUR. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 295 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.07.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,26 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,45 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,30 EUR an.

Am 13.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 394,74 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 329,35 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 12.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 13.11.2025 dürfte CANCOM SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je CANCOM SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,37 EUR fest.

