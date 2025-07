CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gibt am Vormittag nach

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 27,15 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 27,15 EUR. Die CANCOM SE-Aktie sank bis auf 26,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.905 CANCOM SE-Aktien.

Bei 33,70 EUR markierte der Titel am 24.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,13 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,22 EUR am 12.11.2024. Mit Abgaben von 21,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,02 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,80 EUR an.

CANCOM SE ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte CANCOM SE ebenfalls ein EPS von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat CANCOM SE 410,55 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 440,60 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 12.08.2025 erwartet. Schätzungsweise am 18.08.2026 dürfte CANCOM SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2025 1,22 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

