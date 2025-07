CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagmittag schwächer

Aktie im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 27,35 EUR.

Die Aktie verlor um 11:39 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 27,35 EUR. Die CANCOM SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,30 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.263 CANCOM SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,22 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 21,22 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2024). Mit einem Kursverlust von 22,41 Prozent würde die CANCOM SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,02 EUR je CANCOM SE-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,80 EUR aus.

Am 13.05.2025 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CANCOM SE mit 0,29 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 440,60 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 410,55 Mio. EUR.

Voraussichtlich am 12.08.2025 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.08.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2025 1,22 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

