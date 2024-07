CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Donnerstagvormittag im Minus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 32,24 EUR.

Um 09:05 Uhr fiel die CANCOM SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 32,24 EUR ab. Bei 32,24 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 32,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 758 Aktien.

Am 05.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,46 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 21,26 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 34,06 Prozent Luft nach unten.

Für CANCOM SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,64 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 14.05.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 440,60 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 317,68 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte CANCOM SE möglicherweise am 13.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,45 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

