CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE reagiert am Vormittag positiv

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 28,00 EUR nach oben.

Um 09:00 Uhr ging es für das CANCOM SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 28,00 EUR. Die CANCOM SE-Aktie legte bis auf 28,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,00 EUR. Zuletzt wechselten 723 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,43 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 21,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten CANCOM SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,06 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,30 EUR je CANCOM SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 13.08.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 EUR gegenüber 0,10 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 394,74 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 329,35 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 12.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der CANCOM SE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 13.11.2025.

Experten taxieren den CANCOM SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,41 EUR je Aktie.

