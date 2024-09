CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag leichter

Kursentwicklung

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die CANCOM SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 28,04 EUR ab.

Um 09:03 Uhr fiel die CANCOM SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 28,04 EUR ab. In der Spitze büßte die CANCOM SE-Aktie bis auf 28,04 EUR ein. Bei 28,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 260 CANCOM SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,00 EUR erreichte der Titel am 05.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 21,26 Prozent Luft nach oben. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 31,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten CANCOM SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,30 EUR an.

CANCOM SE veröffentlichte am 13.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. CANCOM SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,10 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 394,74 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 329,35 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von CANCOM SE rechnen Experten am 13.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2024 1,37 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

