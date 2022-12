Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Montagnachmittag im Tiefenrausch

Die Canopy Growth-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 5,9 Prozent bei 2,72 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Canopy Growth-Aktie bei 2,72 EUR. Bei 2,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 1.808 Canopy Growth-Aktien.

Am 10.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,20 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 70,46 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.07.2022 bei 2,19 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 24,29 Prozent könnte die Canopy Growth-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 09.11.2022 hat Canopy Growth die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,47 CAD gegenüber -0,03 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 117,86 CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 131,37 CAD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Canopy Growth am 09.02.2023 vorlegen. Am 15.02.2024 wird Canopy Growth schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -5,785 CAD je Canopy Growth-Aktie.

Redaktion finanzen.net

