Canopy Growth Aktie News: Anleger schicken Canopy Growth am Nachmittag auf rotes Terrain

Das Papier von Canopy Growth gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 3,86 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Canopy Growth-Aktie bis auf 3,85 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,94 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.135 Canopy Growth-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Canopy Growth-Aktie ist somit 70,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.07.2022 (2,19 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Canopy Growth-Aktie mit einem Verlust von 76,58 Prozent wieder erreichen.

Am 09.11.2022 hat Canopy Growth in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,47 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Canopy Growth -0,03 CAD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 117,86 CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 131,37 CAD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 15.02.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -5,785 CAD je Canopy Growth-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie

Canopy Growth weitet seinen Verlust weiter aus - Canopy-Aktie an der NASDAQ dennoch fester

Ausblick: Canopy Growth legt Quartalsergebnis vor

Erste Schätzungen: Canopy Growth gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Canopy Growth Corp Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Canopy Growth Corp Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Canopy Growth Corp

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com