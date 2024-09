Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec büßt am Donnerstagvormittag ein

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 60,15 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 60,15 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Carl Zeiss Meditec-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 59,90 EUR aus. Mit einem Wert von 60,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 27.893 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 14.03.2024 auf bis zu 123,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 105,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 59,05 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 1,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,893 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 71,63 EUR.

Am 09.12.2016 legte Carl Zeiss Meditec die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2016 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR im Vergleich zu 289,77 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Carl Zeiss Meditec wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 11.12.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 05.12.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 1,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Verluste in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten

Handel in Frankfurt: TecDAX schließt mit Verlusten

Minuszeichen in Frankfurt: So performt der MDAX am Nachmittag