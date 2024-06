Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Carl Zeiss Meditec im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 86,25 EUR zu.

Um 11:45 Uhr ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 86,25 EUR. Bei 86,90 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 85,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32.223 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 14.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,75 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,60 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 18,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Carl Zeiss Meditec-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 106,38 EUR angegeben.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.12.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Carl Zeiss Meditec im vergangenen Quartal 289,77 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Carl Zeiss Meditec wird am 09.08.2024 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,79 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

