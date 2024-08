Carl Zeiss Meditec Aktie News: Anleger schicken Carl Zeiss Meditec am Mittwochnachmittag ins Minus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Carl Zeiss Meditec-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 61,50 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 61,50 EUR abwärts. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab in der Spitze bis auf 60,20 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 63,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 118.853 Stück.

Bei 123,75 EUR erreichte der Titel am 14.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 101,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 59,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,897 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 73,38 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Carl Zeiss Meditec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 289,77 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Carl Zeiss Meditec wird am 11.12.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 05.12.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,99 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

