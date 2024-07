Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Kursverlauf

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 15:52 Uhr sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 65,65 EUR zu. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 66,35 EUR an. Bei 65,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 63.040 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Bei 123,75 EUR erreichte der Titel am 14.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 88,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 62,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.06.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 5,10 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,936 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 80,13 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt.

Am 06.08.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 07.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,13 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 3 Jahren verloren

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich letztendlich leichter

Börse Frankfurt: MDAX sackt zum Start ab