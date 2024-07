Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verteidigt am Mittwochvormittag Tendenz

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 63,75 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie bewegte sich um 09:05 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 63,75 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 63,95 EUR an. Das Tagestief markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 63,75 EUR. Bei 63,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.846 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 94,12 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 62,30 EUR am 24.06.2024. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 2,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,936 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 80,13 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 289,77 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 289,77 Mio. EUR.

Am 06.08.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 07.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,13 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Redaktion finanzen.net

